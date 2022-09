Magistral su kəmərində aparılan təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bu gün Bakının Nizami rayonunun bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az bu barədə "Azərsu" ASC-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, qurum narahatlıqla əlaqədar abonentlərdən üzr istəyib.

