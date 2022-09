Ermənistanı narahat edən üçlük: Yeni Kral, İlham Əliyev, Ərdoğan - FOTO

Erməni seqmentində Böyük Britaniyanın yeni kralı III Çarlz, İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fotosu müzakirə yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fotonu Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş aparat rəhbəri, ekspert Edqar Kazaryan feysbuk hesabında yayıb. O, III Çarlzın Ərdoğan ilə isti əlaqələrinə diqqət çəkərək bunları qeyd edib:

"Kraliçanın ölümündən sonra Böyük Britaniya taxtına 2015-ci il aprelin 24-də - erməni soyqırımının (qondarma – red.) 100-cü ildönümündə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə hərbi geyimdə Çanaqqala döyüşünün 100-cü ildönümünə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak edən şəxs oturacaq".

Çarlz, İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın belə isti münasibətini əks etdirən fotoları görən ermənilər Paşinyan hakimiyyətini yenidən tənqid ediblər.

