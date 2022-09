Taxıl daşıyan daha 3 gəmi Ukraynadan yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən verilən açıqlamada gəmilərdən müxtəlif limanlardan üzməyə başlayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və BMT arasında iyulun 22-də İstanbulda imzalanan “Taxıl və ərzaq mallarının təhlükəsiz daşınması təşəbbüsü” razılaşmasına əsasən, Ukrayna limanlarındakı taxıllar daşınmağa başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.