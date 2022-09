Böyük Britaniyanın dövlət himninin sözləri dəyişdiriləcək

Böyük Britaniyanın dövlət himninin sözləri indi Kraliça II Yelizaveta vəfat etdikdən sonra dəyişdiriləcək.

Metbuat.az "İnsider" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kraliçanın böyük oğlu Şahzadə Çarlz taxta çıxdığı üçün himnnin sözləri "Tanrı Kraliçanı qorusun"dan "Tanrı Kralı qorusun"a çevriləcək.

"Kraliça" sözü "kral","she" və "her" "he" və "him" sözləri ilə əvəzlənəcək. Bu əvəzlənmələr istisna olmaqla, bütün sözlər eyni qalacaq.

"God Save the King" əslində himnin orijinal adıdır; 1745-ci ildə yazılıb və 19-cu əsrin əvvəllərində Böyük Britaniyanın milli himni kimi tanınıb.

Qeyd edək ki, Kraliça Yelizaveta sentyabrın 8-də 96 yaşında vəfat edib. O, 70 il hakimiyyətdə qalmaqla dünyanın ən yaşlı hökmdarı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.