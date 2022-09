Ərdoğandan açıqlama: Bizə mesaj göndərirlər ki...

“Dünyada döyüş təyyarələrinin satıldığı tək yer ABŞ deyil. Böyük Britaniya da satır, Fransa da satır, Rusiya da satır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-ın F-16-larla bağlı mövqeyinə belə münasibət bildirib. O ABŞ-ın Türkiyəyə qarşı mövqeyini dəyişəcəyinə ümid edir.

“Ümid edirəm ki, ABŞ bizi başqa həmlələr etməyə sövq etməz. Hər yerdən bunu tədarük edə bilərik və bu barədə bizə mesaj göndərənlər də var” - Ərdoğan deyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə F-16 təyyarələri almaq və arsenalındakı təyyarələrin təmiri üçün ABŞ-a müraciət edib.

