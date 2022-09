AFFA bu klubları cəzalandırdı - SİYAHI

AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, toplantıda Azərbaycan Premyer Liqasının V turunda və I Divizionun III turunda baş vermiş hüquq pozuntuları ilə əlaqədar qərarlar çıxarılıb.

“Turan Tovuz”la ev oyununda Şamaxı şəhər stadionunda təcili tibbi yardım maşınının oyuna gecikməsi səbəbindən “Şamaxı” klubu 800 manat cərimə olunur (maddə 60);

V turunun “Sabah” – “Səbail” oyununda “Sabah” klubunun azarkeşləri tərəfindən meydançaya kənar əşyalar atıldığı üçün “Sabah” klubu 1600 manat cərimə olunur (maddə 51.1);

V turun “Kəpəz” – “Qarabağ” oyununda Qəbələ şəhər stadionunda təcili tibbi yardım maşınının oyuna gecikməsinə görə “Kəpəz” klubu 800 manat cərimə olunur (maddə 60);

Qəbələ şəhər stadionunda “Qarabağ” azarkeşləri pirotexniki vasitələrdən istifadə etdiyinə görə “Qarabağ” klubu 800 manat cərimə olunur (maddə 51.2);

“Kəpəz” klubunun futbolçusu Tural Rzayev ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün 2 oyun cəzalanır, klub 1600 manat cərimə olunur (maddə 36.1);

I Divizionda III turun “Turan Tovuz-2” – “Sumqayıt-2” oyununda “Sumqayıt-2” komandasının futbolçusu İlnur Valiev rəqibi aşkar qol imkanından məhrum etdiyinə görə 1 oyun cəzalanır, klub 20 manat cərimə olunur (maddə 47.1);

III turun “Mingəçevir” – “Qarabağ-2” oyununda oyundan sonra azarkeşlərin meydançaya daxil olmasına görə “Mingəçevir” klubu 160 manat cərimə olunur (maddə 49.2);

“Mingəçevir” – “Qarabağ-2” oyununda AFFA nümayəndəsi, hakim və inspektor üçün stadionda otaq təqdim olunmadığına görə “Mingəçevir” klubu 80 manat cərimə olunur (maddə 60);

“Mingəçevir” – “Qarabağ FK” oyununda “Mingəçevir” klubunun 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığına görə klub 80 manat cərimə olunur (maddə 39);

“Mingəçevir” klubunun futbolçusu Rüstəm Nuruyev ikinci sarıdan qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırıldığı üçün futbolçu 1 oyun cəzalanır, klub 20 manat cərimə olunur (maddə 47.1);

III turun “Qaradağ Lökbatan” – “Zaqatala” oyununda təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı iclasda iştirak etmədiyinə və oyunun başlanmasına 45 dəqiqə qalmış stadiona gəldiyinə görə “Qaradağ Lökbatan” klubu 40 manat cərimə olunur (maddə 62.2);

III turun “Səbail-2” – “Neftçi-2” oyununda “Səbail-2” komandasının 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığına görə klub 80 manat cərimə olunur (maddə 39).

