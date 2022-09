ABŞ Prezidenti Co Bayden Böyük Britaniyanın mərhum Kraliçası II Elizabetin dəfnində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evdən açıqlama yayıb.

Kraliçanın dəfn olunacağı tarix isə hələ açıqlanmayıb.

Xatırladaq ki, Kraliça II Elizabet sentyabrın 8-də 96 yaşında vəfat edib.

