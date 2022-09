Bugünkü ticarət zamanı bitkoinin dəyəri 10 faizdən çox artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Coindesk” ticarət platformasının məlumatları göstərir.

Bakı vaxtı ilə saat 18:16-ya olan məlumata görə, ən populyar kriptovalyutanın dəyəri kəskin artımdan sonra 21 107 ABŞ dolları təşkil edib.

Eyni zamanda, gün ərzində pik dəyər 21 239 ABŞ dolları olub.

