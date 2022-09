Böyük Britaniya kralı III Çarlz xalqa ilk televiziya müraciətini edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, müraciətində britaniyalılara sədaqət, hörmət və sevgi ilə xidmət edəcəyinə söz verib.

Kral bildirib ki, II Elizabetin ölümünə baxmayaraq, monarxiyanın dəyərləri sarsılmaz olaraq qalacaq. O, həmçinin ölkənin konstitusiya prinsiplərini qoruyacağını deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.