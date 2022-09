Müğənni Vəfa Şərifovanın ikinci övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçının bu gün oğlu olub.

Qeyd edək ki, V.Şərifovanın Məryəm adlı bir qızı da var.



