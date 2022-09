112 ailədən cəmi 10-nu qaldı: Bakıdakı bu bina bir ildir sökülə bilmir - VİDEO

Məlum olduğu kimi, Bakıda sovet dönəmindən qalma beşmərtəbəli binalar sökülür, yerində isə daha müasirləri tikilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu binalardan biri də Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 192 ünvanında yerləşir.

ARB 24-ün xəbərinə görə, söküntü işlərinə 2021-ci ildə qərar verilsə də, sakinlərin bir qismi hələ də evlərini tərk etmir. Bu səbəbdən binanın söküntüsü tam bitməyib.

Mənzillərini tərk etməməkdə israrlı olan sakinlərdən biri deyir ki, onlara ev təklif edilir. Ancaq verilən evlər onları qane etmir. Binanı tərk edənlər isə mənzillərini kirayə bazarına çıxaranlardır. Sakinlər deyir ki, istədikləri edilməsə, binanı tərk etməyəcəklər.

Yeni binanın qurulmasında iştirak edən sahibkarlar isə vətəndaşların istədikləri məbləğin sökülən mənzilin qiymətindən daha baha olduğunu deyirlər.

Daha ətraflı videoda:

