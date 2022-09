Çarlz gəlini Meqanı sarayda istəmədi - Harri isə nənəsi ilə vidalaşa bilmədi

II Elizabetin son anlarında şahzadə Çarlz şahzadə Harridən Balmoral qalasına həyat yoldaşı Meqan Markl olmadan gəlməsini xahiş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Sun" məlumat yayıb.

"Harriyə bildirilib ki, qardaşı Uilyamın həyat yoldaşı Keyt Middltonun da saraya getməyəcək. Kraliçanın yanında yalnız ən yaxınları olmalıdır. Çarlz isə çox açıq şəkildə bildirib ki, Meqan arzuolunan qonaq deyil", -deyə nəşr yazıb.

Məlumata görə, ailəni Şotlandiyaya aparan Kral Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarəyə statusdan imtina edən şahzadə Harrinin minməsinə icazə verilməyib. Bu səbəbdən şahzadə Harri gecikdiyi üçün nənəsi ilə vidalaşa bilməyib.

Xatırladaq ki, sentyabrın 8-də Böyük Britaniya kraliçası II Elizabet vəfat edib. Böyük Britaniyanın yeni kralı III Çarlz oldu. Rəsmi mərasim isə Bakı saatı ilə bu gün 13:00-da baş tutacaq.



