Atanın qızının sevgilisini boğaraq basdırması ilə bağlı yeni detallar ÜZƏ ÇIXDI

Bakıda 16 yaşlı yeniyetmənin öldürülməsi ilə bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az-a Sabunçu Rayon Prokurorluğundan verilən məlumata görə, 16 yaşlı Hüseynağa Şeydabəyov qonşusu tərəfindən qətlə yetirilib.

Bildirilib ki, sentyabrın 6-sı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinə 2006-cı il təvəllüdlü Hüseynağa Şeydabəyovun itkin düşməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciət əsasında aparılmış istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə sonuncunun qəsdən öldürülməsi müəyyən olunub. Faktla bağlı Sabunçu Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İstintaqla zərərçəkmişin qonşusu 1968-ci il təvəllüdlü Babək Quliyevin qisas almaq məqsədilə Hüseynağa Şeydabəyovu döyərək xəsarətlər yetirməsinə, daha sonra iplə boğaraq öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Babək Quliyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.

İş üzrə istintaq davam edir.

