“Fransa Azərbaycanın 5 erməni hərbçini təhvil verməsini alqışlayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qros tviterdə yazıb.

Onun sözlərinə görə, bu addım mühüm humanitar jestdir: “Sülh danışıqları davam edir”.

