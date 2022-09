Neymar Messinin PSJ-yə gəlməsindən danışdı

PSJ-nin ulduzu Neymar komanda yoldaşı Leo Messi barədə danışıb.

Metbuat.az "Goal"a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı braziliyalı Messinin PSJ-yə transfer dönəmindən danışarkən qeyd edib ki, ilk vaxtlarda Messi və ailə üçün çətinlik yaranıb:

"Belə bir dəyişiklik onun üçün çətin oldu. Çünki illərdir "Barselona"da oynayırdı və hər şey həm ailəsi, həm də özü üçün birdəfəlik dəyişdi. Çətin olsa da, hər şeyin yaxşı olduğunu düşünürəm. Messini çoxdandır tanıyıram. Meydanda və məşqdə ona kömək etməyə çalışdım. Bizi çətinliklərin gözlədiyini bilirik, amma öhdəsindən gələcəyimizə əminəm. Onun bizimlə əylənməsini və birlikdə yaxşı vaxt keçirməyimizi istəyirəm".

Qeyd edək ki, Leo Messi 2021-ci ilin yayında PSJ-yə transfer olunmuşdu.

