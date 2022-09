Tərtərdə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Tərtər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayonun Borsunlu kəndində yerləşən qəbiristanlıqdakı məzarların ətrafındakı metal hasarları oğurlamaqda şübhəli bilinən üç nəfər saxlanılıb.

Araşdırmalarla onların həmin kənd sakinləri V. Əlizadə, N. Qasımov və Ü. Əlizadə olduqları müəyyən edilib.

Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.