III Çarlz rəsmi şəkildə Böyük Britaniyanın Kralı elan edildi.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, III Çarlzın kral elan olunması mərasimi Londonda Sent-Ceyms sarayında keçirilib.

Tədbir iki hissədən ibarət olub. Kralın özü tədbirin ilk hissəsində iştirak etmədi, lakin o, ilk Məxfi Şura iclasını keçirmək üçün mərasimin ikinci hissəsində iştirak etdi.

Qeyd edək ki, ilk dəfədir ki, tarixi mərasim televiziya ilə yayımlanır.

