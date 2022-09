Putinin işğal planı hesabı YANLIŞ ÇIXDI: Müharibə yalnız bu şərtlə bitə bilər - AÇIQLAMA

"Vladimir Putin hərbçi olmadığından Ukraynaya qarşı işğala qərar verərkən hesabları yanlış çıxıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Elxan Şahinoğlu müsahibəsində deyib. Analitik bildirdi ki, Kreml sahibi nə qədər desə də ki, “hər şey plan üzrə gedir”, inandırıcı deyil.

"Putin Ukraynanın bir neçə həftəyə təslim olacağını düşünürdü. Amma planları fikirləşdiyi kimi olmadı. Putinin təbirincə desək, müharibə onun planı üzrə getsəydi, Donbasın tamamı bugünə qədər işğal olunmalı və Ukraynanın müdafiəsi çoxdan yarılmalı idi. Bu isə nəinki baş vermir, əksinə müharibədə böyük təcrübə toplayan və döyüşlərə rezerv qüvvələr cəlb edən Ukrayna ordusu müxtəlif istiqamətlərdə uğurlu əks-hücumlar təşkil edir. Hər iki tərəf itki verir, sadəcə fərq ondadır ki, ukraynalı döyüşçülər öz torpaqları uğrunda həlak olurlar, rusiyalı döyüşçülər isə özgə torpaqda nəyin uğrunda savaşdıqlarını anlamırlar. Bu səbəbdən ukraynalı döyüşçülər mənəvi üstünlüyə malikdirlər, istənilən müharibədə bu amil həlledici rola malikdir".

Ekspert onu da qeyd etdi ki, Putinin müharibəni bitirməsi üçün Ukrayna tükənməli və təslim olmalıdır. Amma bu baş verməyəcək.

