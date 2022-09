Britaniya kral ailəsindən bəhs edən və "Netflix" serialı olan "The Crown"un (Tac-red.) çəkilişləri dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Deadline" nəşri məlumat yayıb. Prodüser Piter Morqan bildirib ki, kraliçanın ölümünə görə bu addımı atdıqlarını deyib:

"Serial II Elizabetə sevgi məktubudur və mənim buna hələlik sükut və hörmətdən başqa əlavə edəcəyim heç nə yoxdur. Biz də hörmət naminə çəkilişləri dayandıracağıq”, – Morqan qey edib.

