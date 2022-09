“Xural” TV-nin rəhbəri, tanınmış jurnalist Əvəz Zeynallı barəsində cinayət işi başlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluqdan bildirilib ki, hazırda istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, bir neçə saat əvvəl Əvəz Zeynallı saxlanılıb və ofisində axtarış aparılır. Eyni zamanda vəkil Elçin Sadıqovun da ofisində axtarış aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.