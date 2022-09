Baş Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən vəkil Elçin Sadıqovun ofisində aparılan axtarış başa çatıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, axtarış başa çatandan sonra Elçin Sadıqov jurnalistlərə qısa açıqlama verib.

O bildirib ki, ofisindən bütün sənədlər götürülüb.

Elçin Sadıqov saxlanılaraq dindirilmək üçün Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə aparılıb.

