Britaniya kraliçası II Elizabetin dəfn mərasiminin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bukinqem Sarayı məlumat yayıb. Bildirilib ki, dəfn sentyabrın 19-u bazar ertəsi səhər saat 11-də Vestminster abbatlığında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada Kraliça II Elizabetin dəfni qeyri-iş günü hesab ediləcək.

