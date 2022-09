Goranboyda piyadanı avtomobil vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən 23 yaşlı Ələddin Hadıyevi vurub. Yaralı xəstəxanaya aparılan zaman yolda ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

