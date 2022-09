Əməkdar artist Almaz Ələsgərli qızı Əminənin toyuna hazırlaşır. Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən gün ifaçı qızına nişan edib. Baş tutan məclisdə ailənin yaxınları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, A.Ələsgərlinin iki qız övladı var. Sənətçinin Mədinə adlı qızı ailəlidir və İsveçrədə yaşayır. Onun 3 övladı var.

