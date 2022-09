"Kadis" - "Barselona" matçında 20 dəqiqədən çox fasilə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna tribunadakı azarkeşi halının pisləşməsi səbəb olub.

“Kadis”in qapıçısı Ledesma tibbi ləvazimat qutusunu tribunalara ötürmək üçün yan xəttə qaçıb. Fanatı ayıltmaq üçün defibrilyatordan istifadə edilib.

Azarkeşin infarkt keçirdiyi bildirilib.

