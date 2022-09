Premyer Liqada VI turun son görüşləri baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun son görüşləri keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında “Sumqayıt” və “Şamaxı” komandaları üz-üzə gələcək.

Turun son matçında isə “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Kəpəz"i 2:0, "Neftçi" səfərdə "Qəbələ"ni, "Zirə" isə "Səbail"i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Azərbaycan Premyer Liqası, VI tur

11 sentyabr (bazar)

18:00. “Sumqayıt” – “Şamaxı”

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Akif Əmirəli, Cavanşir Yusifov, Emin Əliyev

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

“Kapital Bank Arena”

20:30. “Qarabağ” – “Sabah”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Kamal Umudlu

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev

“Azersun Arena”

