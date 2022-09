Zaparojye Atom Elektrik Stansiyası fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters“ agentliyi məlumat yayıb.

AES-də enerji istehsalı tamamilə dayanıb.

Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 03:41-də Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının fəaliyyətdə olan sonuncu - 6 nömrəli enerji bloku da elektrik şəbəkəsindən ayrılıb. Blokun soyudulması və soyuq vəziyyətə keçirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.