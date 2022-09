Bakıda sosial şəbəkələrdə maraqlı xidmət təklif olunur.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, 5 manat müqabilində sevgilinizi yoxlamaq təklif edilir. Sevgilinizin sizə sadiq olub-olmadığını yoxlamaq üçün saxta profillə ona mesaj yazıb, nəticələri göndərirlər.

Xidmətdən istifadə edənlər əsasən qadınlardır. Amma, bəzən oğlanlar da istifadə edir.

