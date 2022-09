Karate üzrə 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu Rafael Ağayevə övladları ilə birgə kamera önünə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış idmançı yeni dünyaya gələn qızı və oğlu ilə fotosessiya etdirib.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildə ailə quran Rafel Ağayev ilk dəfə dünyaya yeni gələn qızı və oğlu ilə birlikdə kamera qarşısına keçib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

