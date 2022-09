Böyük Britaniya kraliçası II Elizabetin ölümündən sonra onun oğlu Uels şahzadəsi Çarlz kral elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, III Çarlz andiçmə mərasimində qeyri-adi hərəkətləri ilə diqqət çəkib.

Belə ki, kral sənədlərə imza atdığı zaman masada yer azlığından əsəbləşib və dişlərini sıxaraq zaldakı xidmətçidən qələmləri götürməsini tələb edib.

