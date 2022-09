Türkiyənin İstanbul şəhərində silahlı insident baş verib.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Sarıyer rayonunda yerləşən ticarət mərkəzinin kafesində qeydə alınıb. Məlumata görə, kafedə iki qrup arasında yaranan mübahisə silahlı atışma ilə nəticələnib. Nəticədə azı 5 nəfər yaralanıb. Onlardan 4-ü Azərbaycan, 1-i iran vətəndaşıdır.

Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb. Onlardan bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Hazırda polis faktla əlaqədar araşdırma aparır.

