Aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyova aktyor həyat yoldaşı Murad İsmayıldan boşanma iddialarına cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa instaqram hesabında izləyicilərin suallarını cavablayarkən bildirib ki, o boşanmayıb:

"Bu haqda ilk dəfə danışacam. Heç vaxt danışmamışam, susmağa üstünlük vermişəm. Hər ailədə problem olur və bunun nəticəsində yaranan soyuqluq. Amma boşanmamışam".

İzləyicinin boşanma xəbərlərini reklam olması sualına isə Ülviyyə belə cavab verib:

"Bu qədər ucuz reklama getmərəm".

