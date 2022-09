Bu ilin 8 ayı üzrə operativ məlumatlara görə, Azərbaycanda hasil edilmiş 21,8 milyon ton neftin 17,6 milyon tonu ixrac edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib.

Bundan başqa, onun sözlərinə görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,7 % artımla hasil edilmiş 30,6 milyard kubmetr qazın 14,4 milyard kubmetri ixrac olunub.

