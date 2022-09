Ukrayna ordusu Donetsk şəhərini işğaldan azad etmək üçün əks-hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Ukrayna əraziyə əlavə hərbi qüvvələr cəlb edib. Şəhərin ətrafına PUA-lar cəlb edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukrayna ordusu Xerson və Xarkov istiqamətlərində hücuma keçib. Ukrayna ordusu Xarkovda və Xersonda çox sayda məntəqəni işğaldan azad edib. Ukraynanın ümumilikdə 3 min kvadrat km-dən artıq ərazini işğaldan etdiyi deyilir.

