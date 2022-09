“Kiyev danışıqların vaxtını uzatdıqca Moskva ilə razılığa gəlmək ehtimalı çətinləşir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya tərəfi danışıqlardan imtina etmir:

“Putin bildirdi ki, müzakirələri rədd edənlər prosesi nə qədər gecikdirsə, Rusiya ilə danışıqlar aparmaq onlar üçün o qədər çətinləşəcək. Onların seçimi budursa xüsusi hərbi əməliyyatla Vladimir Putinin qarşıya qoyduğu məqsədlərə necə çatacağımızı bilirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.