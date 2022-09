"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-də İctimaiyyətlə əlaqələr xidmətinin mətbuat katibi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az AZAL-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Nərmin Xəlilovaya həvalə edilib.

Qeyd edək ki, Nərmin Xəlilova uzun müddət televiziyada çalışıb.

Xatırladaq ki, İctimaiyyətlə əlaqələr xidmətinə Paşa Kəsəmənski rəhbərlik edir.

