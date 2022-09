NASA xəbərdarlıq etdi: Yüz metrlik asteroid planetimizə yaxınlaşır

ABŞ Milli Aeronavtika və Kosmik Tədqiqatlar İdarəsi (NASA) sentyabrın 12-də Yerin yanından uçacaq asteroidlə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-ın məluamtıan görə, NASA-nın məlumatına görə, asteroid ilk dəfə 2008-ci il sentyabrın 8-də kəşf edilib.

Kosmik qayanın diametri demək olar ki, 94 metrdir və o, sentyabrın 12-də 6,7 milyon kilometr məsafədə Yerə mümkün qədər yaxınlaşacaq.

Asteroidin sürəti saatda təxminən 36.720 km-dir.

Uzunluğu 150 metrdən çox olmadığı üçün asteroid potensial təhlükəli kateqoriyasına aid edilməyib.

