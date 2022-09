Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva qızı Aydanla arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, şəklin 24 il əvvəl çəkildiyini bildirib.

Fatimə şəklə "1998-ci il, Allahıma min şükür. Aydanımın 4 yaşı tamam olmuşdu. İndi isə özü anadır. Allah hamının balasını saxlasın" sözlərini yazıb. Fotoya münasibət bildirilən izləyicilərdən bəziləri rəqqasəni tanımaqda çətinlik çəkdiklərini bildiriblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.