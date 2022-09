İstanbuldakı atışmada yaralanan azərbaycanlılar kimdir? - AÇIQLANDI

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin İstanbul şəhərində, Sarıyer bölgəsində yerləşən ticarət mərkəzinin kafesində silahlı insident olub. Nəticədə 5 nəfər yaralanıb. Onlardan 4-ü Azərbaycan, 1-i İran vətəndaşıdır.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Azərbaycan Respublikasının İstanbuldakı Baş Konsulluğu yaralanan həmyerlilərimizin adlarını açıqlayıb. Belə ki, yaralanan Rakif Əliyev, Mahrec Kərimov, Azər Amanov, Qulam İbrahimov hazırda Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Xəstəxanasında müalicə olunurlar.

Hadisənin səbəbləri polis tərəfindən araşdırılır.

Nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək.

