Ermənistan ordusu Gədəbəyi niyə atəşə tutur? - AÇIQLAMA

Son günlər cəbhə xəttində yeni aktivlik müşahidə edilir. Qarabağ rayonlarından sonra Gədəbəyin Novoivanovka kəndi də atəşə tutulur.

Bununla bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssis Əziz Əlibəyli xatırladıb ki, Ermənistan ilk dəfə aktiv olaraq 2020-ci ildə Tovuzda cəbhə xəttini genişləndirməyə cəhd edib və nəticədə 27 sentyabrda müharibə başlayıb:

“İndi hücumların trayektoriyası dəyişib, Ermənistan Qarabağ xəttini özünün dövlət sərhədlərinə çəkir. Bunun nəticəsi isə bizə bir neçə şeyi deməyə əsas verir. Göründüyü kimi, ermənilər 10 noyabr razılaşmasını pozur. İkincisi isə, onlar görüşlərin nəticələrinə zərər vururlar. Azərbaycan əvvəlki səbəblər daxil özünün daxili ərazi vahidində müharibə imkanlarını başa çatdırıb”.

Ekspert onu da qey edib ki, baş verən atəşkəs pozmaları sərhəddə müharibəyə və Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün müdaxiləyə əsas verir:

“Bu müdaxilə çox şeyi - sülh müqaviləsini, kəndləri və dəhlizi həll edə bilər. Dəqiq nəsə demək mümkün olmasa da, proseslərin ora doğru getdiyi görünür”,- deyə ekspert bildirib.

