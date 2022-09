"Barsa qalib gəlsə, cavab oyununu çılpaq izləyəcəm" - Aparıcıdan maraqlı iddia / FOTOLAR

İtaliyanın məşhur spikeri Diletta Leotta “Bavariya”- “Barselona” oyunu barədə maraqlı iddia ilə çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, “Barselona” rəqibini 3 top fərqi ilə məğlub edərsə, Kamp Noudakı cavab oyununu çılpaq izləyəcək. Qadın spikerin açıqlaması sosial media istifadəçilərinin marağına səbəb olub. Hətta bəzi alman azərkeşlər belə “Barselona”nı qələbəyə səsləyib.

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının G qrupu çərçivəsində keçiriləcək “Bavariya”- “Barselona” oyunu sentyabrın 13-də başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.