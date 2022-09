Valideynlərin nəzərinə: Məktəbli formaları ilə bağlı TAPŞIRIQ VERİLDİ

Elm və Təhsil Nazirliyi məktəbli formaları ilə bağlı yaranan vəziyyətə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Nazirlikdən bildirilib ki, 2022-2023-cü tədris ilində yeni məktəbli formalarının tətbiqi ilə bağlı hər hansı məcburiyyət yoxdur.

"Şagirdlər ötənilki formaları ilə məktəbə gələ bilərlər. Bununla bağlı, məktəb direktorlarına şagirdlərdən məktəbli forması tələb etməmələrinə dair müvafiq tapşırıq verilib. Valideynlər məktəbli formaları ilə bağlı hər hansı sual və ya problem olduğu halda Elm və Təhsil Nazirliyinin 146-6, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin isə 146-1 "Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə yarada bilərlər" - deyə qeyd olunub.

Qeyd edək ki, günlərdir ki, məktəbli formalarının tikişi və satışını yerinə yetirən "Bakı Tikiş Evi"nin qarşısında izdiham yaşanır.

