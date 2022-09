Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılar tərəfindən təkcə içkilər və tütün məmulatlarına 1 479,4 mln. manat xərclənib.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinin hesabata istinadən xəbər verir ki, bu ilin ilk səkkiz ayında istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkəsində xərclədiyi vəsaitin 4,8%-i içkilər və tütün məmulatlarının alınmasına sərf olunub.

Bu, 2021-ci ilin eyni göstəricisindən 0,4 faiz bəndi azdır.



