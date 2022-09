İsveçdə keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə, türk əsilli siyasətçi Məhərrəm Demirok deputat seçilib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, siyasətçi Mərkəz Partiyasından namizədliyini irəli sürüb. O bildirib ki, qanuna uyğun olaraq 4 il deputat fəaliyyətini icra edəcək. Bildirilir ki, türk əsilli siyasətçinin ailəsi Konyadan İsveçə köçüb. Məhərrəm İsveçdə dünyaya gəlib. O, buna qədər 12 il bələdiyyə sədri işləyib.

