Kraliçanın cənazə mərasimində iştirak edəcək dünya liderlərinə İNANILMAZ QADAĞALAR - "Bənzəri olmayacaq"

Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabetin dəfn mərasimində iştirak etmək istəyən dünya liderlərinin qarşısına bir sıra tələblər irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Politico” nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, liderlərdən xüsusi təyyarədən deyil, planlaşdırılmış uçuşlardan istifadə edilməsi tələb edilib. Həmçinin liderlərin mərasimə zirehli avtomobilləri ilə gəlməsi qadağan edilib. Liderlər cənazə mərasiminə avtobuslarla aparılacaq. Həmçinin dövlət rəhbərlərindən helikopterlərdən istifadə edilməməsi tələb edilib.

Yerli dairələrə yazır ki, Kraliça dünyada ən məşhur şəxs olduğuna görə onun üçün bənzəri olmayan cənazə mərasimi təşkil ediləcək.

