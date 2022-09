Bakıda küçə musiqiçilərinə dəstək konserti keçirildi - FOTOLAR

Bakıda Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun dəstəyi, Cavan Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə “Küçə musiqiçiləri gecəsi” layihəsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, layihə çərçivəsində şəhərin müxtəlif məkanlarında ifalar səsləndirən gənc küçə musiqiçilərinin konserti təşkil olunub. Açıq havada gerçəkləşdirilən tədbirdə iştirakçılar gitara, saksafon, skripka və s. kimi müxtəlif musiqi alətlərində çıxış ediblər.

Qeyd edək ki, artıq ikinci dəfə təşkil olunan layihə ümumilikdə 200-dən çox gənci əhatə edib. Tədbirin təşkilindəki əsas məqsəd gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli dəyərləndirilməsi, onlar arasındakı şəbəkələşmənin gücləndirilməsi, həmçinin gənc musiqiçilərə və küçə sənətinin inkişafına dəstək olmaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.