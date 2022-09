Bakı sakini özünü yandırıb.

Metbuat.az xəbər veirr ki, TƏBİB-dən verilən xəbərə görə, Bakı sakini Elnur Rüstəmov hazırda Nərimanov Tibb Mərkəzinin Yanıq bölməsinin Reanimasiya şöbəsində bədənin 70% yanığı ilə müalicə alır.

Bildirilib ki, vəziyyəti kritik ağırdır.

Qeyd edək ki, Elnur Rüstəmov müharibə iştirakçısıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.