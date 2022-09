Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnaməyə dəyişiklik ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin iclasında müzakirə ediləcək.

Toplantıda “Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında”, “Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” və “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” qanun layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq.

