Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev vətəndaşların qəbulu ilə əlaqədar növbəti səfəri çərçivəsində Qax rayonunda şəhid ailəsini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir şəhid Məmmədov Sadiq Sadəddin oğlunun ailə üzvləri ilə görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb.

Yaxınları şəhidin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda göstərdiyi şücaətdən danışıblar.



