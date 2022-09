Xoşbəxtlik üçün gündə neçə saat boş vaxt lazımdır?

Adətən, deyilir ki, boş vaxtı çox olan insanlar özlərini ən xoşbəxt hiss edirlər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, lakin amerikalı alimlər bu stereotipi təkzib ediblər.

Pensilvaniya Universitetinin əməkdaşları müəyyən ediblər ki, ən böyük xoşbəxtlik hissi boş vaxtı az olan insanlar üçün xarakterikdir - gündə təxminən iki saat.

Ekspertlər 35 mindən çox könüllünün iştirak etdiyi sorğudan sonra bu qənaətə gəliblər.

Tədqiqat iştirakçıları asudə vaxtlarında nə etdikləri və özlərini necə hiss etdikləri barədə danışıblar.

Məlum olub ki, çox vaxt (gündə beş saatdan çox) olsa, insan pis əhval-ruhiyyə və rifahın pisləşməsinə meyllidir.

Hətta vaxtının çoxunu işə və ev işlərinə həsr edənlər də özlərini daha xoşbəxt hiss ediblər.

Tədqiqatçıların fikrincə, özünü yaxşı hiss etmək üçün 2-3 saat boş qalmaq kifayətdir.

Bu vəziyyətdə insanlar özlərini ən çox məmnun və özünə inamlı hiss edirlər.

Ancaq asudə vaxtın artması bir insanın vəziyyətinə ən yaxşı şəkildə təsir edə bilməz.

